Gladde wegen veroorzaken heel wat ongevallen op snelwegen aan de kust

Aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Nieuwpoort gebeurden eveneens meerdere ongevallen. In de richting van Jabbeke reed een wagen achteraan tegen een vrachtwagen, waarna hij tot stilstand kwam tegen de vangrails. Een dertigtal meter verder was een auto uit de bocht gegaan in de Zesde Liniestraat, een parallelweg met de snelweg. Op de afrit Nieuwpoort richting Diksmuide belandde een wagen in de berm.