BOS+ plant bomen na belofte op klimaatmars: "Voor elke deelnemer een vierkante meter bos"

Volgens BOS+ is het heel terecht dat veel mensen zich zorgen maken om het klimaat. "Overstromingen in België, hittegolven in Canada en bosbranden in Siberië drukken ons met de neus op de feiten dat geen enkel land gespaard blijft van de klimaatcrisis. Het extreme weer maakt ook in België slachtoffers en verwoest kostbare natuur", klinkt het. "Met andere woorden: de natuur wordt bedreigd door het klimaat. We planten dus bomen zowel in Vlaanderen als in de tropen, omdat we het belangrijk vinden dat er wereldwijd meer bos bijkomt."