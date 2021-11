Nieuwe teststrategie blijft onenigheid veroorzaken tussen politiek en huisartsen: "Bijsturing is tijdelijk"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) benadrukt in "De zevende dag" dat de bijsturing van het testbeleid een tijdelijke maatregel is. "We moeten capaciteit vrij maken om mensen met symptomen snel te testen", zegt Vandenbroucke. Bovendien is volgens de minister de wachttijd voor een test zo opgelopen dat die test in de praktijk niet op dag één maar op dag 3, 4 of 5 zal zijn.