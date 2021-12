De helft van de inwoners in Oostvleteren nog altijd zonder gas

10 arbeiders hebben het hele weekend overal in Oostvleteren putten gegraven, 50 in totaal. Ze doen dat om de gasleidingen op die plaatsen open te zagen om het water er te laten uitstromen. Daarnaast is het ook een erg arbeidsintensief werk. Met een prop wordt het water eruit geduwd en aan de andere kant wordt het water eruit gezogen met een soort stofzuiger.

De gemeente hield in OC De Sceure een inzamelactie van elektrische verwarmingstoestellen en fornuizen. Ook wie behoefte heeft aan warme douche, kan dat doen in De Sceure. Maar de vraag naar die verwarmingstoestellen is niet groot, ook douchen in de Sceure wordt niet gedaan.