Van delta- naar omikronvariant: waarom slaan we verschillende Griekse letters over?

In het begin van de coronapandemie werden de verschillende varianten die ontstonden genoemd naar de locatie waar ze voor het eerst zijn opgedoken. Denk maar aan de Britse of de Braziliaanse variant. Dat geeft een vertekend beeld, want het is niet omdat een variant voor het eerst ergens wordt opgemerkt, dat die ook daar is ontstaan. Tegelijk creëert het mogelijk een stigma voor het land of de regio in kwestie.