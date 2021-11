Koren bezorgd over onduidelijke coronamaatregelen: "Wij mogen wél concerten geven, maar niet repeteren"

Het is een vreemde vaststelling bij de coronamaatregelen die nu van kracht zijn. Voor 25.000 verenigingen in Vlaanderen is het niet helder wanneer ze met hun activiteiten in overtreding zijn en wanneer niet. Voor koren is het al helemaal bizar: ze zouden nog concerten mogen geven, maar niet meer mogen repeteren. De verwarring doet de sector stilvallen: de frustratie groeit en vrijwilligers stoppen ermee. Bekijk hieronder de reportage.