Patiënten van Jules Bordet Instituut verhuisd: “Het oude gebouw heeft alles gegeven wat het kon”

“Alles heeft voor- en nadelen. Het is hier echt prachtig qua uitzicht voor de patiënten. In de stad was het misschien makkelijker om met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te maken, maar dat is niet zo erg. We zitten hier in een prachtige omgeving. De infrastructuur is echt prachtig. Op mijn eigen dienst hebben we de nieuwste materialen en high-tech snufjes. Daardoor gaat het aangenaam zijn om te werken. Zowel ergonomisch als kwalitatief, ook naar de patiënt toe.“