Rattenplaag in Merchtem: “Ze zitten overal, maar gebruik geen gif!”

“Momenteel hebben we last van een serieuze rattenplaag in Merchtem”, vertelt Henk Willocx. “Sinds een 14-tal dagen hebben wij erg veel last van. Het is al een tijdje bezig. Vooral in de buurt van het kerkhof zitten er teveel. Ze komen uit de rioleringen door trillingen van de werken aan de gebouwen in de buurt.”

Volgens Henk komen ze zelfs bij mensen binnen. “Bij ons zitten ze in de volière. De vogels worden door de draad getrokken en ’s nachts bijten ze de vogels hun poten af. Ze zijn heel erg stout en totaal niet bang van mensen. We hebben al verschillende dingen geprobeerd om de ratten te vangen, want als we het zo laten, hebben we binnenkort een serieus probleem. Van een rattenkoppel krijg je 1.200 nakomelingen per jaar.”