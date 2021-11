Standbeeld "De Frieteters" feestelijk onthuld in Brugge, met prins Laurent en Hilde Crevits erbij

Het startschot van de Week van de Friet werd gegeven door prins Laurent. Hij onthulde in Brugge het beeld "De Frieteters". Dat een prins die taak op zich nam, is geen wonder. Want geef toe: nergens anders ter wereld kan je zo'n lekkere frietjes eten als in België. De smaak en geur van de Belgische friet is uniek, net als onze frietkotcultuur die niet voor niets erkend werd tot immaterieel cultureel erfgoed.