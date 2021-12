Universiteit Antwerpen schakelt over op zo veel mogelijk online lessen

Ook Universiteit Antwerpen voelt dat er extra stappen nodig zijn om de coronacijfers in te perken en kiest daarom voor zo veel mogelijk online lessen. Voor elk college zal een digitaal alternatief worden voorzien. Praktijklessen zullen wel nog op de campus kunnen doorgaan. Maandag komt er per faculteit meer duidelijkheid over welke lessen nog in de aula kunnen plaatsvinden.