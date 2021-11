Vlaamse gynaecoloog AZG in Afghanistan: "We kunnen goed samenwerken met de taliban"

"Eerst een uur steenwoestijn, dan de bergen in. Uitkijken daar want de bergstromen onderweg zijn al bevroren. Nadien trekken we de 3000m hoge Tera pas over en in de volgende vallei bereik je Khost. Een lastige rit van zes uur, met een tiental checkpoints vol jonge, ongeletterde en bewapende taliban", zegt onze tolk.

Ik trek naar Khost, naar de Vlaamse Sévérine Caluwaerts. We hebben alle risico's afgewogen of we de rit gaan doen, of niet. Tot voor kort was die levensgevaarlijk. Hij leidt door nauwe, donkere valleien waar de gevreesde Haqqani-militie de plak zwaaien. Khost was jarenlang het toneel van de wreedste gevechten tussen de ISAF-troepen en de taliban.