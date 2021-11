Opnieuw kans op winterse buien in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen

Het dun laagje sneeuw dat eerder dit weekend in de Hoge Venen is gevallen, kan mogelijk in de loop van de dag nog verder aangroeien: er worden opnieuw sneeuwbuien voorspeld in de Ardennen. Ook in Vlaanderen krijgen we lokaal buien die een winters karakter kunnen hebben. Vanmorgen is het vooral uitkijken voor mistbanken met plaatselijke rijmplekken.