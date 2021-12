3 mannen tegengehouden in Hoeselt met nieuwe drug Lean op zak

Lean staat ook wel bekend in het milieu als "Purple drank" of "Syrup". Het is een nieuwe drug op basis van hoestsiroop die aangelengd wordt met frisdrank of snoep. De stoffen in het drankje kunnen een roes opwekken door de codeïne en promethazine die erin zijn verwerkt. Korpschef Dirk Claes: "We kenden die nieuwe drug zelf ook niet. Maar de passagier die de fles met Lean bij zich had, heeft dat verklaard. Omdat het product niet bekend is, hebben we hem ook nog niet gearresteerd. Hij is vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. Het product moet eerst onderzocht worden in een lab vooraleer we kunnen vaststellen dat het ook strafbaar is.”