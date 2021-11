Torenhoge inflatie van 5,6 procent: zo zorg jij ervoor dat je geld niet verdampt waar je bij staat

Wie aan lenen denkt, denkt meteen aan vastgoed kopen. Maar wat als je kapitaal daar niet groot genoeg voor is? Jongeren hebben bijvoorbeeld vaak niet de middelen om in een huis of appartement te investeren, maar zien hun centen ook niet graag in rook opgaan. Wat kunnen zij doen?

"Als je je geld echt nodig hebt omdat je over een aantal jaar wel iets wil kopen, dan is het spaarboekje helaas misschien toch de enige manier om het met een gerust hart even opzij te zetten," aldus Van Droogenbroeck. Door de lage rente haal je op dit moment ook bijna geen rendement op obligaties of langetermijnsparen. Veel jongeren richten hun blik dan ook op de aandelenmarkt richten, al raadt Van Droogenbroeck aan om daar voorzichtig mee te blijven. "Het alternatief is meteen aandelen kopen, maar als je echt van plan bent om over een paar jaar iets te kopen, dan kan je dat risico best niet nemen. Dan is een spaarboekje misschien wel de enige uitweg, goed wetende dat je geld op die paar jaar tijd op je spaarboekje wel en beetje in koopkracht zal dalen."