Na verlies in "K2 zoekt K3" geeft Amy niet op: "Ik wil nog altijd in de showbizz terechtkomen"

Niet de Vlaams-Brabantse Amy, maar wel de Nederlandse Julia neemt de plaats van Klaasje bij K3 in. Een grote ontgoocheling voor de 25-jarige Amy, maar twee dagen na de finale van "K2 zoekt K3" kan ze het al wat plaatsen. "Ik heb er wekenlang naartoe geleefd en hoe verder je komt, des te liever je het wilt. Maar het heeft niet mogen zijn. Het was echt een zot avontuur, maar ik gun het Julia. Ze gaat dat heel goed doen, ik heb er alle vertrouwen in."

Amy klinkt opvallend positief na haar verlies, al heeft ze het ook moeilijk gehad. "Ik heb me de eerste seconden na de aankondiging van de winnaar sterk gehouden, maar daarna ben ik van het podium gelopen en beginnen wenen. Maar dat lijkt me normaal. De jury was ook niet altijd positief over mij, maar ik heb mijn best gedaan."