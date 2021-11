"De Franstalige partijvoorzitters leken wel twee Schalkse Ruiters die de premier probeerden te verschalken"

Zo legden de twee Franstalige partijvoorzitters, die allebei “gewoon” de stem vertolkten van hun partij, wel een zware last op de schouders van premier De Croo: Magnette door hem een “problematische werkmethode” te verwijten; Bouchez door zijn hakken in het zand te zetten in een dossier dat levensbelangrijk is voor één van andere de coalitiepartners, in dit geval de Groenen.