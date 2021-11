Anonieme getuigen: "Vlaamse overheid wist al langer van gesjoemel bij contactopsporing"

Nadat Het Laatste Nieuws had gemeld dat een van de bedrijven die instaan voor de contactopsporing mogelijk gesjoemeld had, contacteerden enkele getuigen onze redactie. "Dit was al langer bekend, maar de Vlaamse overheid wilde niet ingrijpen", was de teneur. Volgens de getuigen, die anoniem willen blijven, merkten controleurs al enkele maanden geleden dat er dingen fout liepen bij de vestiging van het bedrijf in Gent. "De mensen daar werkten soms als contactopspoorder voor de overheid, en soms ook als telefonist voor een privébedrijf. Maar als ze voor een privébedrijf werkten, dan werden ze door hun teamleiders eraan herinnerd dat ze ook moestan aanduiden dat ze een cursus aan het volgen waren als contactopspoorder. Op die manier werden ze ook door de Vlaamse overheid betaald, en zo passeerde het bedrijf twee keer langs de kassa." Volgens onze getuigen gebeurde dat zonder enige schroom, terwijl de kwaliteitscontroleurs het konden zien.