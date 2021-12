Artsen Jan Palfijnziekenhuis Gent protesteren tegen directie over schorsing van collega

Dokter Nick Baelde spreekt in naam van zijn collega's die mee actie voerden : "We zijn hier om twee redenen: we willen de dokter welkom terug heten in het ziekenhuis, want hij heeft een zware week achter de rug." De tweede reden is dat het voorval de dokters in het ziekenhuis een onveilig gevoel heeft bezorgd. "Het gevaar bestaat dat alle dokters hetzelfde meemaken en we voelen ons onveilig. Het vertrouwen is ernstig geschaad."

De hele zaak veroorzaakt beroering onder de dokters in het ziekenhuis. "Zonder een veilig gevoel kunnen we ons werk voor de patiënten niet goed doen. Iedereen voelt het als zijn eigen pijn, vandaar de grote samenhorigheid onder de artsen."