Automobilisten zitten voor tweede keer in enkele dagen tijd vast op Hasseltse Q-parking

Tientallen chauffeurs van de ondergrondse parking aan de Molenpoort in Hasselt konden in de voormiddag niet wegrijden omdat de betaalapparaten niet functioneerden. Het is het tweede technische probleem in enkele dagen tijd op een Hasseltse Q-parking. Zaterdagnacht zaten chauffeurs een uur lang vast door een defect aan de slagbomen. “De servicedienst laat te wensen over, mijn contactpersoon heeft tot drie keer toe de telefoon afgelegd”, getuigt een automobilist.