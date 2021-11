Belgische verpleegkundigen gaan aan de slag in Nederland: "Ze staan er erg hoog aangeschreven"

Het gaat vaak om mensen die in de grensstreek wonen, zij hoeven dan ook niet te verhuizen. "Voor hen maakt het niet uit, of ze naar een Belgisch ziekenhuis moeten pendelen of net over de grens in Nederland gaan werken. Veel overredingskracht is van onze kant niet nodig, eens we zeggen aan welke voorwaarden ze er kunnen werken. "Zo verdienen ze meer in Nederland, krijgen ze meteen een bedrijfswagen en is er meer aandacht voor de balans tussen werk en privéleven. Zo geven ze zelf aan welke uren ze wel of niet willen werken", besluit Verbist.