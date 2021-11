BEKIJK: Bijna 200.000 ledlichtjes versieren "Jempi's kersthuisje" in Zulte 

Hoe is het zo ver kunnen komen dat zijn privéwoning veranderd is in een publieke trekpleister? "Het is een uit de hand gelopen hobby die 25 jaar geleden begon. Eerst versierde ik mijn huis volledig aan de binnenkant. Het jaar nadien een beetje aan de ramen, de deur en de tuin. Mensen begonnen te vragen of ze in mijn tuin mochten kijken, en om den duur wilden de mensen binnen naar het toilet gaan. 16 jaar geleden zijn we dan officieel begonnen met publiek toe te laten."