Beringen geeft blokkende studenten plaatsje in bib ondanks verstrengde coronamaatregelen

In Beringen komt er ondanks de verstrengde coronamaatregelen toch een blokbar. "Veel leerlingen beschikken vaak niet over de nodige faciliteiten om degelijk te studeren, zoals een eigen werkplek, goed internet of een stille omgeving,” klinkt het bij het stadsbestuur. Daarom kunnen blokkende studenten terecht in de bibliotheek of in jeugdhuis Club 9.