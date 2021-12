Brakel houdt een knotmarathon

Het Regionaal Landschap organiseert die 'knotmarathon' omdat knotten op grote schaal veel efficiënter kan dan als "een man met een kettingzaag de bomen stuk per stuk te lijf moet gaan". De organisatie rijdt in colonne van veld naar veld: "we knotten mechanisch op grote schaal met een velkop (soort grote zaag die op een kraan gemonteerd is), een tractor en een hakselaar waarmee we van boom tot boom gaan."