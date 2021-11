Woning volledig uitgebrand in Schellebelle

De bewoner, een Poolse man, kon ontkomen en is nog op eigen kracht naar het ziekenhuis gereden omdat hij veel rook had ingeademd. Volgens de buren woonden er in de woning nog andere mensen maar het is niet duidelijk hoeveel precies. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) kwam ter plaatse , maar volgens hem was er (nog) geen vraag voor noodopvang en kon(den) de bewoner(s) terecht bij vrienden.