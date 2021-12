Burgemeester en schepenen Borgerhout schenken loonsverhoging aan projecten in het district

De burgemeester en schepenen in Borgerhout hebben een administratieve weg gevonden om hun extra loon te kunnen investeren in projecten voor het district. "We hebben dat op een transparante manier gedaan in de begroting. Zo kan iedereen zien hoe we onze middelen besteden", zegt districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). "We geven het niet aan één specifieke organisatie maar verdelen de middelen over alle organisaties die er in Borgerhout zijn." Dat is gebeurd via een gift aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid. Die zullen het geld verder verdelen. Borgerhout wordt bestuurd door een coalitie van Groen, Vooruit en PVDA.