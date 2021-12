Buurtopjebord.be: Buurtrestaurants koken lekker en betaalbaar feestmenu met hulp van NorthSeaChefs

In een buurtrestaurant kan iedereen komen eten voor een prijs die aangepast is aan het inkomen. Die ligt tussen 3 en 8,5 euro. Wie er komt eten of een menu komt afhalen, steunt daarmee ook de sociale tewerkstelling. In de restaurants zijn mensen aan het werk die maar moeilijk aan een job geraken op de normale arbeidsmarkt. Het keukenpersoneel kreeg vandaag wat extra lessen van chef Erwin Denys.

"Dat is geestig", zegt hij opgetogen. "Ik heb vroeger wel vaker lesgegeven of in jury's gezeten op scholen, maar dit is toch iets anders. Ik wist niet welk materiaal hier allemaal voorhanden was. Maar ze zijn heel leergierig. ze staan hier allemaal te kijken." Dat vertelt hij tussen het geven van aanwijzingen door. "Opletten bij het blussen! Dat is gevaarlijk die caramel. Dat kan in de lucht vliegen! Rustig, rustig, nog even wachten."