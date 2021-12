Wie is Olaf "ernstige saaiheid" Scholz, de nieuwe Duitse bondskanselier en opvolger van Angela Merkel?

Ook uit zijn tijd als minister van Financiën blijven zaken aan hem kleven. Zo had de financiële waakhond Bafin, waarvoor Scholz politiek verantwoordelijk was, de grote fraude bij de financiële dienstverlener Wirecard totaal niet in de gaten. En dan zijn er nog zijn contacten met de Warburgbank, die bij grootschalige belastingontduiking betrokken is. Zeker de christendemocraten probeerden in de campagne Scholz weg te zetten als slechte en onverantwoordelijke bestuurder, maar die tactiek sloeg niet aan.

Terwijl de Groene kandidate Annalena Baerbock loog over haar cv en de christendemocratische kanselierskandidaat Armin Laschet blunderde tijdens de catastrofale overstromingen, reed Scholz een vlekkeloos parcours. De twee zakten weg in de peilingen terwijl Scholz in de peilingen de koppositie overnam.