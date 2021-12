Drie nieuwe park and rides openen aan de rand van Antwerpen: "Voor 1 euro kan je er de auto parkeren, veilig en goedkoop"

De bedoeling van de park and rides is dat zoveel mogelijk mensen hun auto parkeren aan de rand van de stad. Op die manier zou het verkeer veel vlotter moeten verlopen. "Wij zouden graag in Antwerpen realiseren wat je vaak in andere landen ziet, namelijk dat je niet met je auto de stad in moet rijden maar dat je hem aan de rand makkelijk en goedkoop kan parkeren in een gebouw", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "We willen graag dat de helft van de mensen die naar Antwerpen komt de auto niet gebruikt. Daarvoor is het openbaar vervoer cruciaal. De tram mag dus niet achterblijven. De frequentie moet hoog genoeg zijn en je moet er op kunnen rekenen. Daarom kunnen wij op dit moment de oude trams nog niet missen. De nieuwe tramstellen die we nu hebben en die ons nog zijn beloofd, zullen niet voldoende zijn."

Aan de parkeergebouwen zijn ook laadpalen voor elektrische voertuigen. "Het is belangrijk dat mensen het laatste stuk van hun traject op een duurzame manier kunnen doen, met het openbaar vervoer of ze kunnen een fiets lenen bijvoorbeeld", zegt Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters (Open VLD). "Door de aantrekkelijke prijs willen we de mensen verleiden om voor een park and ride te kiezen. Dat is ook belangrijk voor het woon-werkverkeer. We zorgen daarnaast voor een goede fietsinfrastructuur, er komen nieuwe trams bij en de oude toestellen gaan we aanpassen."