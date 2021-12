Eerste Limburgse foodhall officieel geopend: “Loempia’s volgens recept van mijn Vietnamese grootmoeder”

Met Markeat is de eerste Limburgse foodhall een feit. Na een geslaagde try-out op zaterdag, gingen enkele zaakvoerders maandag definitief van start. “Poké bowls, sushi, Thais en Chinees kennen Limburgers al, maar wij bieden nu voor het eerst ook authentieke Vietnamese keuken aan”, vertelt Truienaar Tam Huyhnin. “Ons aanbod is heel divers: van lenterollen, biefstuk, rijstgerechten tot groenten. We bereiden elke maaltijd à la minute terwijl mensen kunnen wachten met een lekker drankje van de bier- of wijnbar.”