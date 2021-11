Eerste nieuwe frituur in Brussel is spiegel van de straat

Ondernemer Eddy Van Belle, de baas van Puratos en de man achter het chocolade-en frietmuseum in Brugge vindt de nieuwe frituren in Brussel zeer geslaagd. "Het is belangrijk dat onze unieke frietkotcultuur blijft bestaan. Het is niet alleen herkenbaar en een toeristische trekpleister, maar ook een sociaal gegeven. Frietkoten zijn vroeg en laat open, ze zorgen voor warmte en gezelligheid, maar ook voor sociale controle op pleinen en straathoeken" .

Van Belle heeft in Brugge al een frietmuseum met alles over de oorsprong van de aardappel en de geschiedenis van onze frieten. "We hebben hier in Brussel al een chocolademuseum, dat is onlangs verhuisd. Ik denk er aan om in de vroegere gebouwen van Choco-story een frietmuseum in te richten. Het dak moet wel eerst vernieuwd worden en we moeten nog een vergunning krijgen."