Eerstelijnszone regio Waregem zet boosterprikken in Waregem en Zwevegem: “Bellen is zinloos, iedereen krijgt uitnodiging”

“Hoe het zit met de kinderen van 5 tot en met 11 jaar weten we vandaag nog niet. Gaan zij het vaccin via de school krijgen, of toch via een van onze twee vaccinatiecentra? Dat ligt nu nog niet vast”, zegt Hubeau. “We verwachten daar de komende weken uitsluitsel over.”

De vaccinatiecentra zetten ook nog steeds eerste prikken bij volwassenen, mensen die gewacht hebben om het vaccin te nemen. “Toen het Covid Safe Ticket verplicht werd in de horeca waren er meer mensen die het vaccin kwamen halen. Nu spreken we nog over tien mensen per dag.”

In Zwevegem zetten ze gemiddeld 2.300 prikken per week, in Waregem zijn dat er wekelijk 6.500. “Maar we kunnen er tot 12.000 per week aan in beide centra samen. In Waregem Expo is de opstelling vereenvoudigd zodat we het vaccinatiecentrum vlot kunnen op- en afbouwen als er andere activiteiten zijn.”