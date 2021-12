Eerstelijnszone Zuiderkempen start hulplijn om testcode aan te vragen na hoog risicocontact: "We adviseren ook test op vijfde dag"

Door zelf testcodes aan te maken willen de gemeenten uit de Zuiderkempen korter op de bal spelen en tegelijkertijd ook de huisartsen uit de regio ontlasten. Zo kunnen die zich focussen op hun zorgtaak in plaats van administratie. Bij de hulplijn geven ze het advies om je pas op de vijfde dag na je hoogrisicocontact te laten testen en intussen in quarantaine te blijven. "We wijken hier bewust af van de beslissing van de overheid om je enkel op de eerste dag te laten testen. Dat is compleet zinloos", vult Pascal Kwanten, huisarts en voorzitter van de Eerstelijnszone Zuiderkempen, aan. "We zagen heel vaak dat mensen pas positief testten op dag 7. Eén test op dag 5 betekent een vermindering van de druk op de testcentra en de labo's. En zo halen we er toch de meeste besmette mensen uit".