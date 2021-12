Eetcafé met dansruimte in Antwerpse stadspark sluit (tijdelijk) de deuren: "Heel december was vol, dit valt heel slecht"

Met de bar alleen openblijven was geen optie. Grand Café Central ligt in het Antwerpse stadspark. "Tijdens de zomer zou het lukken met de bar alleen, maar in de winter zijn er veel minder mensen in het park en is het niet rendabel om open te blijven, er zijn te veel kosten. Als ik mijn personeel moet betalen en er geen volk is, betekent dat grotere kosten dan dicht te gaan en enkel de huur en vaste kosten te betalen. We hebben onze mensen nu op technische werkloosheid gezet", zegt Van Isacker.