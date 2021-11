Einde van een tijdperk: het is nu helemaal gedaan met analoge televisie, voortaan zie je daar alleen nog "sneeuw"

Het NIR, de voorloper van de VRT, zendt in 1953 voor de eerste keer uit, vanuit het Flageygebouw in Brussel. Voor de Wereldtentoonstelling Expo 58 worden relaiszenders gebouwd. Wie op dat moment een eigen tv-toestel rijk is heeft een antenne nodig op het dak. Die moet manueel gericht worden om te “zappen” tussen pakweg Brussel-Vlaams of Rijsel. In menig huisgezin kruipt vader of moeder op zolder om aan de antenne te draaien terwijl de partner beneden het scherm in de gaten houdt: “Nee, nu is het weer sneeuw, draai een beetje terug!” Ook een kleine antenne op het tv-toestel zelf is een mogelijkheid: een zogenoemde “spoetnik” met twee voelsprieten.