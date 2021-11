BEKIJK - Fabrieken werken niet meer op volle kracht door corona: "Elke dag moeten wij bijsturen" 

Meer en meer fabrieken in ons land kunnen door de coronacrisis niet meer op volle kracht werken. Een deel van de arbeiders zit thuis door een besmetting of een quarantaine, en telewerken blijkt vaak geen optie. Sommige werknemers zijn niet ziek, maar moeten op hun kinderen passen, die niet naar school kunnen door een besmetting in de klas. Eén van de bedrijven die de uitval van werknemers sterk voelt, is "New Holland" in Zedelgem. Bekijk hieronder de reportage.