Franse ex-premier Fillon riskeert ook in beroep 5 jaar cel wegens gesjoemel met overheidsgeld

Het echtpaar ging echter in beroep, waardoor nu een nieuw proces plaatsvindt. Daarin heeft het parket-generaal ongeveer dezelfde straf geëist: 5 jaar cel waarvan 1 jaar effectief en een boete van 375.000 euro voor Fillon. Zijn vrouw riskeert nu een celstraf van 2 jaar met uitstel en een boete van 100.000 euro. Voor beiden een iets lichtere straf dan in eerste aanleg.



Net als bij zijn veroordeling in eerste aanleg mag Fillon, indien hij ook in beroep veroordeeld wordt, zich 10 jaar lang niet meer verkiesbaar stellen. Fillon had echter voor zijn veroordeling in eerste aanleg gezegd dat de politiek voor hem een afgesloten hoofdstuk is.

Deze hele affaire leidde er toe dat Fillon een kruis kon maken over zijn ambitie om in 2017 tot Frans president verkozen te worden. De affaire barstte drie maanden voor de verkiezingen los. Fillon was kandidaat voor de centrumrechtse partij Les Républicains en aanvankelijk de gedoodverfde favoriet, maar haalde zelfs de tweede ronde niet. Uiteindelijk werd Emmanuel Macron president.