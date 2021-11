MeToo in Frankrijk:  mediapersoonlijkheid en groen icoon Nicolas Hulot beticht van aanranding

Het is niet de eerste keer dat Hulot in opspraak komt. In 2017, toen hij Emmanuel Macrons minister van Ecologische Transitie was, was dat ook al eens het geval. Toen diende Pascale Mitterand, kleindochter van de gewezen president François Mitterand, een klacht tegen hem in wegens verkrachting. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in 2008, toen Mitterand 19 jaar was. Hulot ontkende het misbruik. Hij zei dat hij met de jonge vrouw een affaire had. De klacht werd geseponeerd omdat de feiten verjaard waren.