Leerling-bakkers PIVA bakken speculaas van 1,89 meter: vermoedelijk een wereldrecord

"Hier in de school hebben we wel een grote oven, waar de plank in past. We hadden zelfs nog wat plaats over." Bij het bakken van de grote speculaas kwam wel wat voorzichtigheid kijken. "Om te voorkomen dat hij zou breken, hebben we er houten stokken in gestoken. Dan is hij toch wat stabieler, mochten we hem recht willen zetten."

De speculaas is nu te zien in de bakkerijwinkel van PIVA. Die is - ondanks corona - nog toegankelijk voor het grote publiek. Op Sinterklaasdag, komende maandag 6 december, zal hij geschonken worden aan de Markgrave, een organisatie voor blinden en slechtzienden, in Antwerpen.

Of het een wereldrecord is, weten ze niet bij PIVA. "Dat was niet onze eerste bedoeling. We wilden gewoon eens proberen of we het konden. Als we ons zouden willen laten registreren bij het Guinness Book of Records, dan zou dat 3600 pond kosten en dat is wat veel voor de school. Voor een particulier is het wel gratis. Dus als meneer Van Wassenhove die aanvraag zou willen doen, dan bakken we er nog wel eens één!"