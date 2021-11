Israëlische Hooggerechtshof laat 6-jarige jongen die als enige kabelbaandrama overleefde, naar Italië terugkeren

Na het ongeval werd het kind door een Italiaanse rechtbank toegewezen aan een zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. Daar verbleef hij enkele maanden totdat zijn grootvader aan moederskant hem in september een bezoek bracht en hem daarna meenam naar Israël, waar de familie van de moeder woont.

Dat zou in het geheim gebeurd zijn. Eerst bracht hij de jongen met de auto naar Zwitserland, van waaruit ze met een privévlucht naar Israël vertrokken. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de grootvader, op verdenking van vrijheidsberoving.



In oktober besliste een Israëlische rechtbank al dat de jongen naar Italië teruggebracht moest worden, met name naar de tante waar hij na het ongeval verbleef. Zij had de beslissing van de grootvader om de jongen mee naar Israël te nemen, aangevochten bij een familierechtbank in Israël.