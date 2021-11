Medeoprichter en CEO Jack Dorsey verlaat Twitter

Meteen bij de aankondiging van zijn vertrek, duidde de raad van bestuur al een opvolger aan. De huidige chief technology officer of technisch directeur, Parag Agrawal, zal de rol van CEO vanaf nu op zich nemen. Hij zal Dorsey meteen vervangen. Dorsey blijft wel nog lid van het bestuur tot de aandeelhoudersmeeting in 2022. "Ik heb groot vertrouwen in Parag als Twitters nieuwe CEO. Zijn werk van de afgelopen 10 jaar was vernieuwend. Ik ben erg dankbaar voor zijn vaardigheden, hart en ziel. Nu is het zijn tijd om te leiden", laat Dorsey weten.