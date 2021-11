Besmet koppel lapt quarantaineregels aan zijn laars: duo vlucht uit bewaakt hotel en zit op vertrekkensklaar vliegtuig

Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal, weet NOS. De twee bleken besmet teruggekeerd uit Zuid-Afrika. Ze verbleven in een quarantainehotel in Badhoevedorp waar de positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika allemaal samen zitten.



Er is beveiliging aan het hotel voorzien, maar toch wist het koppel te ontsnappen én aan boord te gaan van een vliegtuig richting Spanje.