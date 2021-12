Maaseik verbiedt vuurwerk tijdens eindejaar. "We willen de zorgsector niet nog meer belasten”

Maaseik is een van de eerste gemeenten die dit eindejaar vuurwerk verbiedt. De beslissing viel vanmorgen op het schepencollege en wordt nu nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens burgemeester Johan Tollenaere zijn er twee goede redenen om een verbod uit te vaardigen. "Er is natuurlijk de overbelasting van de ziekenhuizen en we zouden niet graag zien dat mensen die zich verwonden bij het afsteken van vuurwerk - wat altijd gebeurt - ook nog eens zouden moeten afgevoerd worden naar onze ziekenhuizen. Het dierenwelzijn speelt al langer. Paarden die gek worden in hun weides. Grote groepen vogels in natuurgebieden die verschrikt opvliegen boven onze stad. Minder en minder mensen aanvaarden dat".