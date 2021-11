Nieuwe genezingsmethode voor diabetes type 1? Voor één man lijkt het alvast gewerkt te hebben

De New York Times brengt het verhaal van Brian Shelton (64). De man moest vervroegd met pensioen door zijn suikerziekte. Wanneer zijn bloedsuikerspiegel fel daalde, kon hij plotseling het bewustzijn verliezen. Zijn ex-vrouw nam hem permanent in huis om hem te beschermen: "Ik had schrik om hem de hele dag alleen te laten".

Begin dit jaar stapte Shelton in een klinische studie van Vertex Pharmaceuticals. Onderzoekers proberen er een manier uit om type 1-patiënten te genezen. Shelton was de eerste proefpersoon. In juni kreeg hij cellen toegediend op basis van stamcellen. Die cellen imiteren de functie van cellen van onze pancreas of alvleesklier die die insuline produceren en die hij tekort kwam.

Op dit moment gaat alles goed: zijn lichaam lijkt de ziekte onder controle te hebben en weer goede insuline- en bloedsuikerwaarden te hebben. "Een nieuw leven, een mirakel" noemt hij het zelf.