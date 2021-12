Maud (12) mag na maand quarantaine opnieuw naar school: "Eerst mijn zus, daarna papa en toen testte ik positief"

“Op 31 oktober is mijn zus positief getest en moest ik de ganse vakantie in quarantaine. De maandag erop mocht ik weer naar school, maar na een halve dag bleek mijn papa positief getest. Ik moest opnieuw tien dagen en dus voor een tweede keer in quarantaine. Daarna ben ik zelf positief getest", vertelt Maud aan Radio 2 Limburg. “Ik ben er ook ziek van geweest, ik kon niets ruiken en proeven.”

Maud zit in het eerste middelbaar en is bijna een maand in quarantaine geweest en heeft daardoor ook heel wat op school gemist: "Ik heb natuurlijk mijn vrienden gemist. De lessen kon ik niet in het echt volgen, maar online. Thuis zijn is natuurlijk leuk, maar na een maand ben ik toch blij dat ik opnieuw naar school kan gaan", zegt ze tevreden.