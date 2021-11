Ruim 800 mensen wilden vliegen met valse PCR-test: "Dit komt neer op valsheid in geschrifte"

"We gaan in de loop van de komende maanden acht themazittingen houden, waarop telkens ongeveer 20 mensen terecht staan. We hebben al enkele van die zittingen achter de rug. Daar zijn mensen veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 1.200 euro. Maar de celstraf kan oplopen tot vijf jaar", stelt Van Wymersch.

"We moeten er alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, en controles op de luchthavens horen daar nu eenmaal bij", stelt de Procureur. "Niet alle betrapte mensen waren positief, maar ze wilden gewoon de moeite niet doen of de kosten niet maken om een PCR-test af te leggen."