Nieuw geboortebos geplant in Kapellen

Het ging er modderig aan toe. Misschien niet zo fijn voor de ouders dat de kinderen onder het slijk zitten. Maar alles voor het goede groene doel, dachten ze. "In de provincie Antwerpen zijn we volop begonnen met het zoeken van nieuwe locaties. Groen is belangrijk om in te wandelen en gezonde lucht op te snuiven", vertelt Karolien Devriendt van de bosgroep Antwerpse gordel. "We stappen zelf naar de gemeenten om te vragen wat de mogelijkheden zijn. We proberen ze ervan te overtuigen om bomen te planten. Dan brengen wij alles verder in kaarten en komen we met een stappenplan. Dit jaar zullen in we in de Antwerpse gordel, dat is het westen van de provincie, meer dan 30 hectare nieuw bos planten". In Kapellen werden er 630 jonge bomen geplant. Er waren ook nog acties in Duffel, Vorselaar, Puurs-Sint-Amands en Essen.