Nieuw geval van censuur? Disney+ haalt episode van “The Simpsons” op Tiananmenplein offline in Hongkong

In Hongkong is een episode van de Amerikaanse animatiereeks “The Simpsons” geschrapt uit de catalogus van Disney+. Het betreft een aflevering waarin de familie het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking bezoekt. Het is niet duidelijk of Disney+ de episode zelf offline haalde of als het daarvoor instructies kreeg van de autoriteiten. Experten vrezen dat het Chinese censuurstelsel stilaan ook Hongkong in zijn greep heeft.