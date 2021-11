Opnieuw ingebroken bij horlogemaker van 79 in Oostende: "Ik ben er het hart van in"

In Oostende is voor de tweede keer in enkele jaren tijd ingebroken in een horlogewinkel. De inbrekers gingen aan de haal met een 100-tal horloges uit de winkel op de Vuurtorenwijk. Ze hebben ook de auto en de portefeuille van de winkeleigenaar gestolen. De man, die al 79 is, twijfelt of hij nog verder zal doen met zijn zaak