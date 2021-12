Oprit Meise naar A12 gaat op 6 december dicht: "Te onveilig"

Verwacht wordt dat na de sluiting veel verkeer oprit nummer drie "Manke Vos" in Wolvertem zal gebruiken om de A12 richting Brussel op te rijden. Daar is in juni al de regeling van de verkeerslichten aangepast, zodat het verkeer er vlotter moet verlopen. Als blijkt dat dat niet volstaat, kan de werking nog bijgeregeld worden.