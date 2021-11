Oudste Vlaming overleden: Bertha uit Bierbeek werd 110 jaar

110 jaar en 250 dagen heeft Bertha Noë uit Bierbeek geleefd. In maart werd haar 110e verjaardag nog uitbundig gevierd in de gemeente. De vrouw was daarmee de oudste persoon in Vlaams-Brabant én Vlaanderen en de op één na oudste in België. Maar bovenal was ze een lieve, hardwerkende dame, vertelt de burgemeester van Bierbeek, Johan Vanhulst (CD&V). "Bertha heeft heel haar leven hard gewerkt. Ze had ook veel humor. Sinds haar 100ste verjaardag ging ik haar geregeld bezoeken. En ik moet zeggen, ze kon erg gevat uit de hoek komen. Dat ze er nu niet meer is, is heel droevig nieuws."